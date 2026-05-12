Astrofili contro l' inquinamento luminoso | osservazione gratuita nel Parco della Favorita

Il 22 maggio alle 21.15, si terrà una serata di osservazione gratuita nel Parco della Favorita, presso la Casa Natura ex scuderie reali, rivolta a persone di Palermo e zone vicine. L'evento è organizzato da gruppi di astrofili che si oppongono all'inquinamento luminoso, invitando il pubblico a scoprire il cielo notturno senza costi. La serata mira a sensibilizzare sul problema dell'eccesso di luci artificiale e alla tutela dell'osservazione astronomica.

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