Astrofili contro l' inquinamento luminoso | osservazione gratuita nel Parco della Favorita

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio alle 21.15, si terrà una serata di osservazione gratuita nel Parco della Favorita, presso la Casa Natura ex scuderie reali, rivolta a persone di Palermo e zone vicine. L'evento è organizzato da gruppi di astrofili che si oppongono all'inquinamento luminoso, invitando il pubblico a scoprire il cielo notturno senza costi. La serata mira a sensibilizzare sul problema dell'eccesso di luci artificiale e alla tutela dell'osservazione astronomica.

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Giorno 22 maggio ore 21.15, serata osservativa gratuita, aperta al pubblico di Palermo e dintorni, alla Casa Natura ex scuderie reali del Parco della Favorita.Gli astrofili dell’associazione Orsa Palermo scendono in campo contro l’inquinamento luminoso. Durante l’incontro verrà mostrato come.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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