Asti si prepara alla tornata elettorale del 21 giugno, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente. Due candidati si contendono la carica in questa consultazione. La partecipazione delle amministrazioni comunali di piccole dimensioni potrebbe avere un ruolo importante nel risultato finale. Le modalità di voto e le tempistiche delle operazioni elettorali sono state comunicate nelle settimane precedenti.

? Domande chiave Chi sono i candidati che si sfideranno per la presidenza?. Come influirà il voto dei sindaci sui servizi dei piccoli comuni?. Dove si svolgeranno le sezioni distaccate per facilitare il voto?. Perché la scadenza delle liste è così ravvicinata?.? In Breve Scadenze liste: 31 maggio ore 20:00 e 1 giugno mezzogiorno.. Elettori: 117 sindaci e consiglieri comunali della provincia.. Seggi distaccati previsti a Castelnuovo Don Bosco e Nizza Monferrato.. Mandato presidenziale della durata di quattro anni.. I 117 sindaci e consiglieri comunali della provincia di Asti sono chiamati a decidere il futuro dell’ente il prossimo 21 giugno 2026, tra le ore 8:00 e le 20:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, il 21 giugno si sceglie il Presidente: ecco le scadenze

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