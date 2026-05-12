Assilea in 2026 stipulato leasing +3,5% ma investimenti ancora sotto media Ue

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il valore dello stipulato di leasing in Italia è aumentato del 3,5% rispetto all'anno precedente, dopo un avvio di anno caratterizzato da incertezze. Tuttavia, gli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto rappresentano ancora solo il 16% del totale, mentre nella media europea questa quota si attesta al 28%. I dati evidenziano una crescita nel settore, ma anche una differenza significativa rispetto ai principali paesi europei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Nel 2026, dopo un inizio “incerto”, lo stipulato del leasing è cresciuto del 3,5% sull'anno, ma l'intensità degli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto si ferma, in Italia, ancora al 16% contro il 28% in Europa. È quanto emerge dal rapporto annuale sul leasing, curato dal centro studi e statistiche di Assilea, presentato oggi assemblea annuale dell'associazione. I lavori sono stati aperti da un video messaggio augurale del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dall'intervento del presidente di Abi, Antonio Patuelli, seguiti dalla relazione del presidente di Assilea, Paolo Guzzetti, che ha analizzato lo scenario macroeconomico degli investimenti in Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

assilea in 2026 stipulato leasing 35 ma investimenti ancora sotto media ue
© Iltempo.it - Assilea, in 2026 stipulato leasing +3,5% ma investimenti ancora sotto media Ue
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Leasing, Assilea: in 2025 oltre 36 mld di stipulato (+5,8%), quest'anno previsto +3,5%

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web