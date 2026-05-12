Nel 2026, il valore dello stipulato di leasing in Italia è aumentato del 3,5% rispetto all'anno precedente, dopo un avvio di anno caratterizzato da incertezze. Tuttavia, gli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto rappresentano ancora solo il 16% del totale, mentre nella media europea questa quota si attesta al 28%. I dati evidenziano una crescita nel settore, ma anche una differenza significativa rispetto ai principali paesi europei.

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Nel 2026, dopo un inizio “incerto”, lo stipulato del leasing è cresciuto del 3,5% sull'anno, ma l'intensità degli investimenti in beni strumentali e mezzi di trasporto si ferma, in Italia, ancora al 16% contro il 28% in Europa. È quanto emerge dal rapporto annuale sul leasing, curato dal centro studi e statistiche di Assilea, presentato oggi assemblea annuale dell'associazione. I lavori sono stati aperti da un video messaggio augurale del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dall'intervento del presidente di Abi, Antonio Patuelli, seguiti dalla relazione del presidente di Assilea, Paolo Guzzetti, che ha analizzato lo scenario macroeconomico degli investimenti in Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assilea, in 2026 stipulato leasing +3,5% ma investimenti ancora sotto media Ue

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