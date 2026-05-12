Da oltre trenta anni, un percorso di formazione tecnica si sviluppa tra scuole e imprese della zona milanese, contribuendo a preparare i giovani alle esigenze del mercato del lavoro. Recentemente, si discute su come le aziende individuino i profili tecnici più adatti e su quali nuove figure professionali potrebbero emergere dall'integrazione tra tecnologia e intelligenza artificiale. Questi temi sono al centro di approfondimenti nel settore della formazione e dell’industria.

? Punti chiave Come fanno le aziende a scegliere i profili tecnici giusti?. Quali nuove professioni nasceranno dall'integrazione tra tecnologia e intelligenza artificiale?. Perché gli ITS Academy sono diventati un'alternativa concreta all'università?. Come si colma il divario tra programmi scolastici e innovazione industriale?.? In Breve ASLAM ha coinvolto 15.000 studenti e 4.000 aziende in tre decenni di attività.. Simona Tironi e Lorenzo Malagola sottolineano il ruolo regionale nell'innovazione tecnologica.. Formazione specifica per logistica, aeronautica, legno-arredo, pelletteria, elettricisti e macchinisti ferroviari.. Programmi IFTS e ITS Academy integrano l'offerta formativa con le esigenze industriali lombarde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASLAM: 30 anni di formazione tecnica tra scuola e imprese milanesi

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