ILS Milano | 50 anni di formazione linguistica tra innovazione e ascolto delle imprese

ILS Milano compie cinquant'anni nel settore della formazione linguistica aziendale, un percorso fatto di continui cambiamenti economici e tecnologici. Durante questo tempo, l’istituto ha sviluppato programmi su misura per le imprese, integrando approcci innovativi e ascoltando le esigenze del mercato. La sua storia si intreccia con le evoluzioni del settore e con la richiesta di competenze linguistiche sempre più specializzate.

Nel mondo della formazione linguistica aziendale, attraversare cinque decenni di cambiamenti economici e tecnologici non è soltanto un traguardo cronologico. Significa aver accompagnato l'evoluzione delle imprese, interpretato nuove esigenze professionali e adattato i modelli di apprendimento alle trasformazioni del lavoro. Nel 2026 ILS Milano – International Language School celebra cinquant'anni di attività nella formazione linguistica per aziende. Fondata negli anni Settanta, la scuola ha seguito da vicino il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, contribuendo alla crescita linguistica di manager, professionisti e team aziendali impegnati in contesti sempre più globali.