Un uomo di 69 anni è stato salvato in ospedale dopo aver avuto un polmone collassato. I medici sono riusciti a evitare un intervento chirurgico utilizzando tecnologie innovative, che hanno permesso di riaprire il condotto respiratorio ostruito. Dopo il trattamento, lo stent che era stato inserito per mantenere aperto il passaggio è stato rimosso. La sua condizione è stata monitorata attentamente nelle ore successive.

? Domande chiave Come hanno fatto i medici a evitare il bisturi nel caso critico?. Quale tecnologia ha permesso di riaprire il condotto respiratorio ostruito?. Perché la diagnosi tardiva rende così difficili le cure oncologiche?. Cosa accade quando la chirurgia tradizionale non è più un'opzione?.? In Breve L'équipe di Vittorio D'Emilio ha utilizzato argon plasma e stent bronchiale autoespandibile.. Il reparto di Ascoli esegue 800 broncoscopie e 150 diagnosi tumorali ogni anno.. In Italia si registrano circa 44mila nuovi casi di tumore al polmone annualmente.. La diagnosi tardiva impone l'uso di tecnologie endoscopiche avanzate presso l'ospedale Mazzoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, salvato il 69enne con il polmone collassato: via lo stent

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