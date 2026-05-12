Arezzo, 12 maggio 2026 – Si è tenuto sabato pomeriggio scorso presso il punto elettorale della coalizione civica a sostegno di Marco Donati Sindaco l'incontro "Arezzo al Centro. Città e territori: la società civile protagonista". Non solo un ulteriore passaggio politico fondamentale per la candidatura di Marco Donati - che incassa così anche il sostegno dell'associazione che riunisce i civici nel Centro Italia - ma il battesimo di una nuova visione politica. La rete civica interregionale "Cuore d'Italia" e l'Associazione PalaSì! hanno scelto Arezzo come laboratorio esemplare e trampolino di lancio per un progetto che unisce le migliori esperienze civiche dell'Italia Centrale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo cuore del civismo: la rete civica "Cuore d’Italia" e l'Associazione PalaSì! in città per il sostegno a Donati - "modello per una nuova politica”

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