anticipazioni eurovision 2026 la scaletta della prima serata

Oggi si apre la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolge a Vienna, nella Wiener Stadthalle. La prima serata della manifestazione vede la partecipazione di numerosi artisti provenienti da diversi paesi, con le esibizioni dei concorrenti che apriranno le competizioni ufficiali. La scaletta della serata prevede le performance di alcuni dei rappresentanti nazionali, per poi passare alle votazioni e alle assegnazioni dei punteggi.

Ci siamo: parte oggi la 70° edizione dell’ Eurovision Song Contest che andrà in scena quest’anno a Vienna, nella suggestiva Wiener Stadthalle. Grande attesa per la conduzione, affidata a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, ma soprattutto per gli artisti in gara che promettono scenografiche e costumi pazzeschi. L’Eurovision infatti è ormai diventato un vero e proprio evento-spettacolo, colorato e anche irresistibilmente social, capace di unire musica, moda, gossip e momenti viralissimi destinati a far parlare per settimane. Tra i più attesi ovviamente Sal Da Vinci che, con la sua Per Sempre Sì, rappresenterà il nostro Paese. Eurovision Song Contest, la scaletta della prima serata: quando canta Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Dilei.it

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