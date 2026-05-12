Nella giornata del 12 maggio, presso l'Aran si è aperto un tavolo di trattativa tra le parti coinvolte per il rinnovo del contratto di istruzione e ricerca. La discussione si concentra su temi legati ai buoni pasto e alle misure di welfare per il personale. La trattativa prosegue con incontri programmati e discussioni sui dettagli delle proposte presentate.

Roma, 12 mag. (AdnkronosLabitalia) - Presso l'Aran continua la trattativa per il rinnovo della parte normativa del contratto e l'Anief ha le idee ben chiare: il sindacato chiede buoni pasto, potenziamento del welfare, indennità di sede disagiata, aumento delle risorse per il MoF, il riconoscimento delle figure di sistema, l'individuazione di misure atte a prevenire burnout e riconoscere una finestra per le pensioni come per il personale delle forze armate e di polizia. Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief, ha commentato sottolineando che “la piattaforma Anief sulla parte normativa comincia proprio dalla richiesta del buono pasto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anief, buoni pasto e welfare per rinnovo del contratto di istruzione e ricerca

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