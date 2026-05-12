Anie | Energia e infrastrutture prosegue la crescita nel 2026 +6,6% a marzo
A marzo 2026, la produzione industriale nei settori dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica, rappresentati da Anie Confindustria, è aumentata del 6,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato conferma la continuità di una tendenza positiva che si era già registrata nell’anno precedente, contribuendo alla crescita complessiva nel settore energia e infrastrutture.
A marzo 2026 la produzione industriale dei settori tecnologici – Elettrotecnica ed Elettronica – che Anie Confindustria rappresenta ha registrato un incremento tendenziale del 6,6%, proseguendo anche nel corrente anno la dinamica positiva dell’anno precedente. Nel cumulato gennaio-marzo 2026 la crescita si attesta al +3,9% rispetto al corrispondente periodo del 2025. Nel confronto, il totale manifatturiero italiano evidenzia a marzo una dinamica positiva più contenuta (+2% su base annua), mentre nella media del primo trimestre il livello della produzione registra una sostanziale stabilità (+0,4%), confermando un quadro industriale ancora caratterizzato da fragilità ed elevata eterogeneità settoriale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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