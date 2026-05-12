Anie | Energia e infrastrutture prosegue la crescita nel 2026 +6,6% a marzo

A marzo 2026, la produzione industriale nei settori dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica, rappresentati da Anie Confindustria, è aumentata del 6,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato conferma la continuità di una tendenza positiva che si era già registrata nell’anno precedente, contribuendo alla crescita complessiva nel settore energia e infrastrutture.

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