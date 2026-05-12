Android rivoluziona la home | basta testo per creare nuovi widget

In un nuovo aggiornamento, Android introduce la possibilità di creare widget sulla schermata principale senza utilizzare testi, semplificando i processi di personalizzazione. Questa novità riguarda l’app Gemini, che permette di realizzare i widget in modo più rapido e intuitivo. I primi dispositivi a ricevere queste funzioni sono quelli di Samsung e Pixel, con aggiornamenti che prevedono l’introduzione di queste caratteristiche.

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? Punti chiave Come cambierà la tua home screen grazie a Gemini?. Quali funzioni riceveranno prima i proprietari di Samsung e Pixel?. Come farà l'IA a gestire i tuoi dati privati in sicurezza?. Perché questa novità renderà obsoleti i widget tradizionali?.? In Breve Lancio previsto in estate per utenti Samsung Galaxy e Google Pixel. Ben Greenwood descrive la funzione come un assistente personale basato su Gemini. Integrazione avanzata con servizi Google come Gmail e Calendar per dati in tempo reale. Tecnologia ottimizzata per i processori dei modelli smartphone di ultima generazione. Google presenterà in estate la nuova funzione Create My Widget per Android, permettendo agli utenti dei dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel di generare componenti personalizzati della schermata home tramite il linguaggio naturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android rivoluziona la home: basta testo per creare nuovi widget ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Android Makeover ! DARK GLASS Widgets Notizie correlate Leggi anche: Android Auto: scoperti i nuovi widget per la home screen Android: attiva il widget Snapshot nascostoUn piccolo strumento nascosto nel sistema operativo Android permette di trasformare lo smartphone in una cornice digitale immediata, fissando uno... Argomenti più discussi: Rivoluzione Google: addio barra di ricerca sui Pixel e Snapseed 4 mostruoso -; Android per PC: spunta Aluminium OS prima dell'evento Google; Prime Video rivoluziona l’app con un nuovo feed verticale in stile TikTok per scoprire contenuti. Volkswagen ID. Polo 2026 rivoluziona le city car: design innovativo, interni hi-tech, autonomia fino a 455 km e ADAS di serie. È la vera sfidante di Fiat Panda? Scoprila ora! 2lnk.io/X2VzO x.com Lascia il tuo SaaS qui sotto — ti aiuterò a ottenere i tuoi primi 10 utenti gratuitamente (pubblico TikTok di oltre 300k) reddit