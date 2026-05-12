Il 24 maggio a Pisa si terrà un evento di beneficenza coinvolgendo Andrea Zenga, noto per la sua carriera sportiva. La manifestazione vedrà la partecipazione di diversi atleti e appassionati, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di cause sociali. La giornata prevede incontri, partite e iniziative pubbliche aperte al pubblico, tutte finalizzate a sostenere progetti di solidarietà.

Il calcio, quando incontra il cuore, riesce sempre a trasformarsi in qualcosa di molto più grande di una semplice partita. Ed è proprio con questo spirito che Andrea Zenga sarà protagonista di un importante evento benefico in programma il prossimo 24 maggio a Pisa, una giornata dedicata alla solidarietà, allo sport e alla voglia concreta di fare del bene. Volto noto della televisione ma da sempre legato ai valori autentici dello sport, Zenga ha scelto di partecipare all’iniziativa con entusiasmo, mettendo la propria immagine e la propria energia al servizio di una causa che punta ad aiutare chi vive situazioni di difficoltà. L’evento unirà sportivi, personaggi dello spettacolo, volontari e cittadini in una grande festa aperta a tutti, dove il vero risultato da raggiungere sarà la condivisione.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Andrea Zenga scende in campo per la solidarietà: appuntamento il 24 maggio a Pisa

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