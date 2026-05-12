Anche a Castelsangiovanni Borgonovo e Alseno attivato il controllo di vicinato

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, nel corso di un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto ha firmato un accordo con i sindaci di tre comuni locali. L’atto riguarda l’attivazione del controllo di vicinato in queste aree, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e migliorare la sicurezza nelle rispettive comunità. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità municipali e delle forze di pubblica sicurezza.

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Martedì 12 maggio nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto Patrizia Palmisani e i sindaci dei comuni di Alseno Davide Zucchi, di Bogonovo Monica Patelli e Valetina Stragliati primo cittadino di Castelsangiovanni, hanno formalizzato la sottoscrizione del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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