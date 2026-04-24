Gli alunni delle elementari ospiti del Comando provinciale dei carabinieri

La Compagnia dei Carabinieri di Rimini ha aperto le porte a più di 180 studenti delle scuole elementari “Casti”, “Gianni Rodari”, “Villaggio Primo Maggio” e “Gaiofana”. Durante la visita, i bambini hanno potuto conoscere le attività quotidiane dell’Arma e approfondire i principi della legalità, entrando in contatto con i mezzi e gli strumenti impiegati dai militari nelle operazioni di tutela della collettività.

La Compagnia Carabinieri di Rimini ha accolto oltre 180 alunni delle scuole primarie “Casti”, “Gianni Rodari”, “Villaggio Primo Maggio” e “Gaiofana”, per una visita educativa dedicata alla scoperta dei valori della legalità e delle attività quotidiane svolte dall’Arma a tutela della collettività.🔗 Leggi su Riminitoday.it Giornata tipo | Allievi Marescialli dei Carabinieri Notizie correlate Domizi visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, in vista del rinnovo del servizio.Il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri... Il generale di divisione Ubaldo Del Monaco in visita ai reparti del comando provinciale dei carabinieriNei giorni scorsi, il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri Sicilia, ha effettuato una visita istituzionale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gli alunni della Primaria ‘Vittorino da Feltre’ di Cormons in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia; Gli alunni della 5a B della Scuola Augusto Elia in visita alla caserma dei carabinieri della Montagnola; A Belvedere i Carabinieri insieme agli studenti dell’Istituto Brancati; In 150 bambini a visitare il comando dei vigili del fuoco di Biella. In 150 bambini a visitare il comando dei vigili del fuoco di BiellaTanta curiosità da parte dei più piccoli per i mezzi In 150 bambini a visitare il comando dei vigili del fuoco di Biella ... laprovinciadibiella.it Vandali alle elementari, gli alunni tornano in classeDopo due giorni passati nella attigua scuola media di Via Nazario Sauro, ieri mattina gli alunni delle elementari di San Piero in Bagno sono tornati sui loro banchi nella sede scolastica di Largo ... ilrestodelcarlino.it L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale facebook