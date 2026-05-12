Almanacco | Martedì 12 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 12 maggio è il 132º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 133º negli anni bisestili, e mancano ancora 233 giorni alla fine dell’anno. Oggi si ricordano eventi storici, si celebrano compleanni e si fa riferimento a un santo e a un proverbio del giorno. Tra le date segnate su questo giorno ci sono anche alcune ricorrenze e avvenimenti che si sono verificati nel passato.

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Il 12 maggio è il 132º giorno del calendario gregoriano (il 133º negli anni bisestili). Mancano 233 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Nereo e Achilleo, martiriProverbio di MaggioNel mese di maggio fornisciti di legna e di formaggioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Martedì 5 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Argomenti più discussi: Almanacco | Martedì 12 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 12 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Martedì 12 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 12 maggio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. Oroscopo di oggi, martedì 12 maggio 2026: le previsioni delle stelleL'oroscopo di oggi, martedì 12 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà. corrierenazionale.it