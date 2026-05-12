Almanacco 12 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’almanacco di oggi ricorda eventi storici, compleanni di personaggi famosi, santi e proverbi. Tra le date segnate ci sono ricorrenze legate a invenzioni importanti e avvenimenti che hanno lasciato un segno nel passato. Vengono citati anche personaggi nati in questo giorno, e si fa riferimento a fatti curiosi e straordinari accaduti nel corso degli anni. L’obiettivo è offrire una panoramica dei principali eventi e ricorrenze di questa data.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi martedì 12 maggio, 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 233 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 12 maggio Il sole sorge alle 06:00 e tramonta alle 20:42. Il culmine è alle 13:21. Durata del giorno quattordici ore e quarantadue minuti. La Luna sorge alle 16:18 con a facebook
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