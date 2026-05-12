Le allergie e le reazioni di shock anafilattico sono al centro di numerosi interventi medici, con l’adrenalina come trattamento principale in situazioni di emergenza. Quando si verifica una reazione grave, la somministrazione di adrenalina può essere determinante per salvare la vita di una persona. Le linee guida indicano specifici momenti e soggetti a cui rivolgersi per un intervento tempestivo, anche in assenza di diagnosi preventiva.

Le malattie allergiche rappresentano oggi una delle principali sfide sanitarie contemporanee. In Italia si stima che fino a un italiano su tre soffra di una patologia allergica, con una prevalenza in costante aumento e un impatto crescente sulla qualità di vita e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In Europa, oltre 150 milioni di persone convivono con allergie croniche, un numero destinato a crescere ulteriormente anche a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale e dei cambiamenti degli stili di vita. In certi casi, questi quadri assumono caratteristiche di gravità tali da mettere a rischio la vita. Accade in caso di anafilassi, con una serie di problemi che si manifestano assieme e mettono a rischio la vita.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allergie e shock anafilattico, l’adrenalina salva la vita: a chi e quando serve

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