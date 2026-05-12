alisson santos vince il potm di aprile

Alisson Santos, esterno della squadra partenopea, è stato scelto come giocatore del mese di aprile dai tifosi. La decisione è arrivata attraverso un voto popolare tra i sostenitori del club. Il brasiliano ha ricevuto il riconoscimento in seguito alle preferenze espresse dagli appassionati. La premiazione è stata confermata ufficialmente dalla società, che ha reso noto il risultato del sondaggio online.

Alisson Santos, esterno azzurro, premiato come giocatore del mese dai tifosi azzurri. Alisson Santos eletto Player of the Month di Aprile dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. Per il terzo mese consecutivo il nostro numero 27 è il più votato dai nostri tifosi. FOTO – Mertens in versione comica, posta su Instagram lo scatto della sua esultanza dopo il goal. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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I tifosi del @SSCNapoli incoronano #Alisson: vince il premio POTM per il terzo mese di fila I supporter azzurri hanno scelto Alisson Santos come miglior giocatore del mese di aprile tramite l'app ufficiale del club. Per l'attaccante brasiliano si tratta di un vero x.com

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