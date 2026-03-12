Alisson Santos vince il premio POTM di Febbraio

Alisson Santos, esterno brasiliano, ha vinto il premio Player of the Month di febbraio, assegnato dai voti dei tifosi azzurri. Con un gol e prestazioni di rilievo, ha ottenuto il riconoscimento durante questo mese. La sua crescita sul campo ha attirato l’attenzione dei sostenitori della squadra, che hanno espresso il loro apprezzamento attraverso le preferenze di voto. La premiazione si inserisce in un momento positivo per il giocatore.

È un momento magico per l'esterno azzurro Alissson Santos: con gol e ottime prestazioni ha conquistato il popolo azzurro che lo ha premiato con il POTM del mese di Febbraio. Alisson Santos eletto Player of the Month di Febbraio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull'app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. A Febbraio Alisson è salito subito in cattedra con prestazioni superlative, impreziosite dal primo gol in maglia azzurra contro la Roma, che ha fissato il punteggio sul 2-2.