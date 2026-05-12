Alessio Leccese morto a 31 anni dopo il ritrovamento choc in strada | apera un’inchiesta

Un giovane di 31 anni è stato trovato in gravissime condizioni in strada a San Severo e successivamente è deceduto. La scoperta è avvenuta in modo improvviso e le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’accaduto. La salma è stata sequestrata dalla Procura, che sta conducendo le indagini per ricostruire quanto successo. La vittima era originaria di Termoli.

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