Alessio Leccese morto a 31 anni dopo il ritrovamento choc in strada | apera un’inchiesta
Un giovane di 31 anni è stato trovato in gravissime condizioni in strada a San Severo e successivamente è deceduto. La scoperta è avvenuta in modo improvviso e le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’accaduto. La salma è stata sequestrata dalla Procura, che sta conducendo le indagini per ricostruire quanto successo. La vittima era originaria di Termoli.
Il giovane di Termoli era stato trovato in gravissime condizioni a San Severo: la Procura dispone il sequestro della salma. È avvolta nel mistero la morte di Alessio Leccese, il giovane originario di Termoli trovato in gravissime condizioni in una traversa di San Severo, nel Foggiano, e morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il 31enne era stato soccorso in strada e trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Le sue condizioni, però, sono apparse subito disperate e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La Procura apre un’inchiesta. Sulla vicenda la Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento del 31enne.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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