Al via il 14 maggio il Festival della Famiglia | primo incontro al Teatro delle Muse
ANCONA - Prende avvio con il primo appuntamento, previsto per giovedì 14 maggio, alle ore 17:00 al Ridotto del Teatro delle Muse, il “Festival della famiglia” giunto alla terza edizione, promosso dall’Assessorato alla Famiglia e al Terzo Settore del Comune di Ancona in concomitanza con la.🔗 Leggi su Anconatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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