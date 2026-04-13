Al Teatro delle Muse arriva in scena Il male oscuro con Ninni Bruschetta e Alessio Vassallo
Dal 15 al 19 aprile, al Teatro delle Muse di Ancona, si svolge la rappresentazione di
Arriva ad Ancona, dopo il successo milanese e in diverse città italiane, dal 15 al 19 aprile al Teatro delle Muse la produzione di Marche Teatro, che chiude la Stagione di Prosa 2025 20252026, Il male oscuro di Giuseppe Berto.Il regista Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, ne ha.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Teatro Verdi di San Severo, stagione 2025/2026: in scena 'A Mirror' con Ninni Bruschetta e GregPer la stagione teatrale 2025 – 2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture, al Teatro Giuseppe Verdi mercoledì 11...
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