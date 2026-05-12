Al via i lavori di manutenzione stradale nell' area del terminal bus di viale Manfredi
Da martedì 13 maggio 2026 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nel settore del terminal bus di viale Manfredi a Foggia. Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale e rappresentano l’ultima fase di un piano di interventi che negli ultimi mesi ha coinvolto diverse arterie della città. La strada rimarrà chiusa al traffico durante le operazioni di sistemazione.
Continuano i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Foggia. Da martedì 13 maggio 2026 partiranno gli interventi di rifacimento del manto stradale nell'area del terminal dei bus di viale Manfredi, l'ultima tappa di un piano che negli ultimi mesi ha già interessato numerose arterie.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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