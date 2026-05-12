Al via i lavori di manutenzione stradale nell' area del terminal bus di viale Manfredi

Da martedì 13 maggio 2026 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nel settore del terminal bus di viale Manfredi a Foggia. Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale e rappresentano l’ultima fase di un piano di interventi che negli ultimi mesi ha coinvolto diverse arterie della città. La strada rimarrà chiusa al traffico durante le operazioni di sistemazione.

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