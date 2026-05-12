Al Quasar Village torna Fiera del disco

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, al Quasar Village di Corciano si svolgerà nuovamente la Fiera del disco, evento dedicato agli appassionati di musica e collezionisti. La manifestazione, organizzata da Ernyaldisko e Music Day Roma, rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama locale, offrendo l’opportunità di scoprire e acquistare dischi di diversi generi e epoche. La fiera si svolge nel centro commerciale e prevede l’esposizione di numerosi vinili e CD.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio al Quasar Village di Corciano torna la Fiera del disco, ormai storico punto di riferimento per collezionisti e amanti della musica, a cura di Ernyaldisko e Music Day Roma. Un traguardo importante, quello della ventesima edizione, un appuntamento durante il quale i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quasar Village, doppio appuntamento: dalla Coppa della Perugina alla Fiera del DiscoSi accendono i motori della Coppa della Perugina 2026 e, per l’occasione, il centro commerciale Quasar Village di Corciano è pronto a trasformarsi in... Una Pasqua “da scoprire” al Quasar Village con il gioco dei pacchiFilippo Roma, Martina Miliddi e Nicolò Filippucci: il Quasar village si prepara ad accogliere grandi ospiti nel mese di aprile e propone una Pasqua... Argomenti più discussi: Quasar Village, doppio appuntamento: dalla Coppa della Perugina alla Fiera del Disco; Coppa della Perugina, evento del Circuito Tricolore ASI; Coppa della Perugina Rombano i motori. Auto d’epoca, cioccolato e tradizione; Motori, cioccolato e l’Umbria verde: torna la magia della Coppa della Perugina. Quasar Village, doppio appuntamento: dalla Coppa della Perugina alla Fiera del DiscoSi accendono i motori della Coppa della Perugina 2026 e, per l’occasione, il centro commerciale Quasar Village di Corciano è pronto a trasformarsi in un museo in cui respirare il fascino senza tempo ... perugiatoday.it