Quasar Village doppio appuntamento | dalla Coppa della Perugina alla Fiera del Disco

Nel centro commerciale Quasar Village di Corciano si svolgono due eventi nel fine settimana. La Coppa della Perugina 2026, una gara automobilistica, apre la sua stagione e coinvolge numerosi partecipanti. Contestualmente, si tiene anche la Fiera del Disco, offrendo agli appassionati un’ampia selezione di vinili e collezioni musicali. Entrambe le iniziative riempiono il centro commerciale di attività e visitatori interessati.

Si accendono i motori della Coppa della Perugina 2026 e, per l’occasione, il centro commerciale Quasar Village di Corciano è pronto a trasformarsi in un “museo” in cui respirare il fascino senza tempo della corsa automobilistica più famosa dell’Umbria. Da lunedì 4 a domenica 10 maggio infatti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Quasar Village, sfilata di vip in arrivo: Martina Miliddi, Nicolò Filippucci e Filippo RomaLa Pasqua si avvicina e porta con sé il suo carico di sorprese al Quasar Village di Ellera di Corciano. Una Pasqua “da scoprire” al Quasar Village con il gioco dei pacchiFilippo Roma, Martina Miliddi e Nicolò Filippucci: il Quasar village si prepara ad accogliere grandi ospiti nel mese di aprile e propone una Pasqua...