Quasar Village doppio appuntamento | dalla Coppa della Perugina alla Fiera del Disco

Da perugiatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro commerciale Quasar Village di Corciano si svolgono due eventi nel fine settimana. La Coppa della Perugina 2026, una gara automobilistica, apre la sua stagione e coinvolge numerosi partecipanti. Contestualmente, si tiene anche la Fiera del Disco, offrendo agli appassionati un’ampia selezione di vinili e collezioni musicali. Entrambe le iniziative riempiono il centro commerciale di attività e visitatori interessati.

Si accendono i motori della Coppa della Perugina 2026 e, per l’occasione, il centro commerciale Quasar Village di Corciano è pronto a trasformarsi in un “museo” in cui respirare il fascino senza tempo della corsa automobilistica più famosa dell’Umbria. Da lunedì 4 a domenica 10 maggio infatti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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