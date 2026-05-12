A Verona si svolgono workshop gratuiti dedicati all’intelligenza artificiale, rivolti sia a studenti che a persone anziane. Durante gli incontri si affrontano temi come l’uso dell’IA per proteggersi dalle truffe online e le modalità con cui gli studenti possono sfruttare ChatGPT per prepararsi agli esami. L’iniziativa mira a offrire strumenti pratici e conoscenze utili per comprendere meglio le potenzialità della tecnologia.

? Domande chiave Come può l'IA aiutare i senior a evitare le truffe online?. Cosa impareranno gli studenti per superare gli esami con ChatGPT?. Come si accede gratuitamente ai workshop a Verona il 27 maggio?. Perché la tecnologia può diventare un ponte tra generazioni diverse?.? In Breve Workshop per senior dalle 16 alle 18 e per studenti dalle 19:30 alle 21:30.. Limite di 35 partecipanti per sessione per garantire supporto costante dei docenti.. Lezione per anziani su Gemini e sicurezza online presso via San Vitale 5.. Sessione per studenti su ChatGPT e NotebookLM finanziata da VTNEXT e Cantiere AI.. Mercoledì 27 maggio, la sede della Fondazione Spazio Vitale in via San Vitale 5 ospiterà una serie di workshop gratuiti sull’intelligenza artificiale rivolti a studenti e pensionati del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI per tutti: workshop gratuiti per studenti e senior a Verona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Workshop “Inside Macbeth” a Verona: formazione teatrale con Paul Goodwin

Gli studenti della Scuola internazionale di Pavia bloccati a Dubai: “Prendiamolo come un workshop formativo”Pavia, 3 marzo 2026 – Le valigie erano pronte, sabato avrebbero dovuto ripartire da Dubai e fare rientro in Italia, invece i 25 studenti della Scuola...

Argomenti più discussi: A Roma un imperdibile workshop gratuito dedicato al fare con le mani; Workshop macramè per realizzare un arazzo con le proprie mani; Fiere ed eventi del turismo 2026 in Italia e nel Mondo: il calendario aggiornato.

Stefano da Verona - Musical Angels (c. 1400) reddit