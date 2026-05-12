Ah è così Ora tutto chiaro GF Vip le lacrime di Adriana Volpe e la confidenza sottovoce all’amica Antonella Elia

Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria tesa mentre i concorrenti si preparano alla sedicesima puntata, prevista questa sera su Canale 5 e Mediaset Infinity. Durante la giornata, Adriana Volpe si è lasciata andare a un momento di emozione, condividendo con un’amica una confidenza sottovoce. Le sue lacrime sono state visibili, mentre il clima tra i partecipanti si fa sempre più carico di tensione.

La giornata nella Casa del Grande Fratello Vip si apre con un clima sospeso, mentre i concorrenti si preparano alla sedicesima puntata in onda questa sera su Canale 5 e Mediaset Infinity. Tra colazioni, prove e pensieri sparsi, è Adriana Volpe a regalare uno dei momenti più sinceri di queste ore. Parlando con Antonella Elia, la conduttrice si lascia andare a una confessione molto personale. Dopo una notte agitata, piena di riflessioni, Adriana ammette di aver ricevuto “Una botta incredibile”, come se le ultime tensioni vissute nella Casa avessero acceso qualcosa dentro di lei. GF Vip, esce il nome del vincitore. Notizia clamorosa, il pubblico non può crederci GF Vip, le lacrime di Adriana Volpe.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Grande Fratello VIP, Adriana Volpe su Antonella Elia

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