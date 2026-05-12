Agnone si prepara ad accogliere esperti provenienti da diversi paesi per uno studio sulla Tavola Osca, un antico reperto della civiltà sannita. Durante il convegno, verranno analizzati dettagli sulla lingua e sui testi incisi sulla tavola, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze su questa antica forma di scrittura. L’evento si svolgerà nel palazzo Bonanni, che diventerà il centro delle attività legate a questo progetto di ricerca.

? Punti chiave Cosa riveleranno gli esperti internazionali sulla lingua del popolo sannita?. Come influenzerà questo convegno la nascita del polo di Palazzo Bonanni?. Chi guiderà le sessioni di studio presso il Teatro Italo Argentino?. Perché la Tavola Osca è fondamentale per ricostruire l'Italia pre-romana?.? In Breve Convegno internazionale dal 22 al 24 maggio presso il Teatro Italo Argentino.. Enrico Rinaldi e Adriano La Regina coordinano i lavori scientifici.. Progetto finanziato dal Ministero della Cultura per il polo di Palazzo Bonanni.. Iniziativa mira a trasformare il reperto in risorsa per il territorio molisano.. Dal 22 al 24 maggio Agnone ospiterà il secondo convegno internazionale di studi sulla Tavola di Agnone nel contesto italico, un evento scientifico che porterà esperti da tutto il mondo presso il Teatro Italo Argentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agnone: esperti mondiali per svelare i segreti della Tavola Osca

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