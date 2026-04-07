Pegognaga | nascono le guide per svelare i segreti di Castello11

A Pegognaga, la Parrocchia ha avviato un progetto di formazione rivolto a guide volontarie, con l’obiettivo di valorizzare i reperti archeologici presenti sul territorio. Le sessioni di formazione si terranno tra l’8 aprile e il 9 maggio presso la Sala Castello. Il programma prevede incontri dedicati alla conoscenza e alla condivisione delle storie legate ai siti archeologici della zona.

La Parrocchia di Pegognaga avvia un programma di formazione per guide volontarie per valorizzare i reperti archeologici locali, con incontri previsti tra l’8 aprile e il 9 maggio presso la Sala Castello. L’iniziativa nasce per dare voce alla memoria identitaria della comunità laurenziana. Il progetto vede il sostegno attivo di Fondazione Cariplo, del Museo Diocesano Francesco Gonzaga e della Società Archeologica Padana di Quingentole. Al centro dell’operazione ci sono i materiali emersi durante i lavori per l’edificazione della nuova chiesa dedicata allo Spirito Santo. Quel terreno ha una storia stratificata: nei secoli vi sono state costruite e successivamente abbattute ben sei diverse strutture parrocchiali di rito cattolico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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