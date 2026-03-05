Trappola per topi al Teatro della Società | Agatha Christie tradita dalla farsa l' occasione mancata di Giorgio Gallione

La recensione di Vincenzo Bonaventura: "Suspense e ironia british sostituite da personaggi esagitati che corrono senza meta: il cast salva lo spettacolo dal naufragio, ma resta il senso di delusione" Avete presente l'atmosfera tutta interni e ricca di continui colpi di scena dei lavori di Agatha Christie? Avete presente l'ironia, condita da humour nero, che permea trama e personaggi? Ebbene, nulla di tutto questo c'era in "Trappola per topi", lo spettacolo andato in scena nel Teatro della Società per la stagione di prosa. Di per sé non sarebbe necessariamente un male: innovare, colorire, allargare non sono concetti negativi in sé, anzi si possono comprendere per un testo che a Londra va ininterrottamente in scena (periodo del Covid escluso) dal 1952. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

