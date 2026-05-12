Adesso Brad Pitt tace per una banca | la mossa da milioni di Trade Republic

Un uomo entra in una stanza completamente nera, si siede lentamente su una sedia e guarda fisso nella telecamera. Recentemente, l’attore ha deciso di non rilasciare commenti riguardo a una controversia giudiziaria che coinvolge una banca e una piattaforma di investimenti online. La situazione è ancora in fase di sviluppi, e al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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Vuoi ricevere subito i nostri ultimi aggiornamenti? Seguici su Google! Un uomo entra in una stanza completamente nera, si siede lentamente su una sedia e guarda fisso nella telecamera. Nessuna battuta, nessun effetto speciale. Solo il volto di Brad Pitt e una domanda finale destinata a far parlare come sta già facendo sui social. Trade Republic, il nuovo spot con Brad Pitt. Il nuovo spot lanciato da Trade Republic, banca digitale tedesca in forte crescita, è già diventato uno dei temi più commentati nel mondo finanziario e pubblicitario. Il motivo è semplice: per la più grande campagna della sua storia l’azienda ha scelto uno degli attori più famosi del pianeta.🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Adesso Brad Pitt tace per una banca: la mossa da milioni di Trade Republic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Trade Republic: al via nuova campagna con Brad Pitt, 3% interesse a nuovi clienti Brad Pitt: 40 milioni per il sequel di Cliff BoothBrad Pitt incasserà circa 40 milioni di dollari per il ruolo di protagonista e produttore esecutivo nel sequel The Adventures of Cliff Booth.