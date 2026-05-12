Addio Mortirolo | il passo diventa Cima Pantani per onorare il mito

Il passo Mortirolo cambierà nome e diventerà Cima Pantani nel ricordo del ciclista scomparso. L’idea è stata sostenuta dalla madre dell’atleta, che ha dato il suo consenso all’iniziativa. I procedimenti burocratici, iniziati nel 2017, sono stati portati a termine grazie a un iter amministrativo che ha superato le difficoltà incontrate nel tempo. La decisione è stata ufficializzata dopo un percorso di autorizzazioni e approvazioni.

? Punti chiave Chi ha convinto la madre di Marco Pantani a sostenere l'iniziativa?. Come sono stati superati gli ostacoli burocratici iniziati nel 2017?. Quali leggende del ciclismo parteciperanno alla pedalata collettiva sul passo?. Come cambierà il turismo internazionale con il nuovo nome della salita?.? In Breve Cerimonia il 27 e 28 agosto nei comuni di Mazzo di Valtellina e Monno.. Lorenzo Tomasi ha ottenuto il consenso dei sindaci e il dialogo con Tonina.. Pedalata collettiva con Ivan Gotti e convegno con ex ciclisti sul cicloturismo.. Consorzio Media Valtellina gestirà i flussi turistici tra Sondrio e Brescia.. Il 27 e il 28 agosto il Passo del Mortirolo cambierà nome per diventare ufficialmente Cima Pantani, sancendo un legame indissolubile tra la salita e il mito del Pirata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il Mortirolo diventerà Cima Pantani: su quei tornanti è nato il mito del PirataMazzo di Valtellina (Sondrio), 12 maggio 2026 – Ora è ufficiale: a fine agosto il passo del Mortirolo diventerà Cima Pantani.

Ma Ubaldo Pantani è il fratello di Marco Pantani? Sapete che stava con una famosissima attrice?Volto noto della comicità televisiva italiana, oggi anche protagonista sul palco del Festival di Sanremo, Ubaldo Pantani è tornato sotto i riflettori.