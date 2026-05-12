Addio all’economista Ugo Marani ex presidente di Ires Campania

L’economista Ugo Marani è deceduto oggi, martedì 12 maggio. Nato a Catanzaro nel 1948, ha ricoperto il ruolo di presidente di Ires Campania, l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali legato alla Cgil. Marani è stato una figura di rilievo all’interno dell’organizzazione, che è stata fondata negli anni Settanta. La sua morte segna la perdita di un rappresentante storico nel settore delle ricerche economiche e sociali.

Si è spento oggi, martedì 12 maggio, l’economista Ugo Marani. Figura storica dell’ Ires Cgil, l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali nato alla fine degli anni Settanta su iniziativa della Cgil, Marani era nato a Catanzaro nel 1948. Per anni punto di riferimento nel dibattito economico e amministrativo, Marani ha dedicato gran parte della propria attività di ricerca ai temi della finanza degli enti locali, contribuendo con studi e analisi utilizzati anche in ambito istituzionale, e ha collaborato con diversi quotidiani napoletani, tra i quali il Denaro, in qualità di esperto di temi di carattere amministrativo. Alla notizia della scomparsa sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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