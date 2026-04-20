Addio alla professoressa Gottardo | Seppe unire Bergamo alla Cina

È morta la professoressa Gottardo, docente di cinese presso l’Università di Bergamo, nota per il suo lavoro di traduttrice e studiosa di cultura orientale. Durante la sua carriera, ha contribuito a rafforzare i rapporti tra l’ateneo e istituzioni in Cina, collaborando con università e centri di ricerca. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo accademico e culturale della città.

IL LUTTO. Docente di cinese all’Unibg, traduttrice, esperta di cultura orientale. Il rettore: «Grazie a lei rapporti di alto livello con università e centri di ricerca». Il mondo universitario è in lutto per la scomparsa, a 66 anni, della professoressa Maria Giuseppina Gottardo. Docente di lingua cinese, era malata da tempo, ma ha mostrato fino all’ultimo la passione per il suo lavoro come delegata del rettore per i rapporti con le aree asiatiche. Con la collega Monica Morzenti ha tradotto importanti opere di letteratura cinese moderna e contemporanea, tra le quali alcuni racconti di Zhang Ailing. Molto conosciuta nel mondo dei linguisti, grazie al suo lavoro l’ateneo orobico ha intessuto forti collaborazioni con l’Oriente.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Addio alla professoressa Gottardo: «Seppe unire Bergamo alla Cina» Notizie correlate Addio a Jesse Jackson, marciò con Martin Luther King e seppe unire i neri sulla strada verso ObamaIl colpo sparato da James Earl Ray dalla finestra di fronte spezzò, insieme, la mascella e la cravatta di Martin Luther King, che si trovava sul... Addio alla professoressa Lorenzetti: "Studiosa seria e appassionata"Addio a Sara Lorenzetti, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Macerata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Addio alla professoressa Gottardo: «Seppe unire Bergamo alla Cina»Docente di cinese all’Unibg, traduttrice, esperta di cultura orientale. Il rettore: «Grazie a lei rapporti di alto livello con università e centri di ricerca». ecodibergamo.it Notizie di Maria Giuseppina GottardoIL LUTTO. Docente di cinese all’Unibg, traduttrice, esperta di cultura orientale. Il rettore: «Grazie a lei rapporti di alto livello con università e centri di ricerca». ecodibergamo.it