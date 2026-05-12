Addio a Gilberto Graffieti | Un modello di vita per solidarietà e impegno

L'intera comunità si è stretta in lutto per la scomparsa di Gilberto Graffieti, figura conosciuta per la sua dedizione alla solidarietà e all'impegno civico. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, familiari e colleghi, che ricordano il suo ruolo attivo in varie iniziative sociali. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per molte persone, grazie all'esempio quotidiano di dedizione e altruismo.

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L’intera comunità perde una persona stimata, che ha fatto della solidarietà e dell’impegno verso gli altri un esempio concreto di generosità e dedizione: così in una nota l’amministrazione comunale esprime il cordoglio della città per la scomparsa a 83 anni di Gilberto Graffieti, presidente onorario della Croce Verde di Cesena e anima dell’associazione. Socio fondatore nel giugno 1991, aveva guidato l’ente per quindici anni con una dedizione che lui stesso definiva "paterna". Sotto la sua presidenza, la Croce Verde è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento essenziale per l’assistenza sanitaria e il trasporto sociale nel comprensorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gilberto Graffieti: "Un modello di vita per solidarietà e impegno" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cesena, muore Gilberto Graffieti: il Presidente della Croce Verde? Punti chiave Come cambierà la Croce Verde senza il suo storico fondatore? Quale importante evento sul Monte Fumaiolo si terrà a maggio? Perché la... Leggi anche: Addio a Enriques. Una vita fra l’editoria con i libri di Zanichelli e l’impegno politico Argomenti più discussi: Addio a Gilberto Graffieti, pilastro della Croce Verde e pellegrino dei sentieri romagnoli; Addio a Gilberto Graffieti: Un modello di vita per solidarietà e impegno; Cesena, addio a Gilberto Graffieti, anima della Croce Verde. Cesena, addio a Gilberto Graffieti, anima della Croce VerdeAssociazionismo cesenate in lutto per la morte di Gilberto Graffieti, scomparso domenica 10 maggio all’età di 82 anni. Nel 1992 Graffieti è stato il ... corriereromagna.it