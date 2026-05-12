A Roncole Verdi torna Demo Frumento 2026
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Martedì 26 maggio, a partire dalle ore 16, torneranno protagonisti i Campi Prova del Consorzio Agrario di Parma con l’evento “Demo Frumento 2026”, appuntamento ormai consolidato per il mondo agricolo del territorio.L’iniziativa prevede un tour di approfondimento agronomico con visita guidata.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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