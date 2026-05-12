A Modena è aperta una mostra dedicata alla rappresentazione femminile nell’arte, che mette in evidenza come le figure femminili siano state spesso raffigurate come simbolo di virtù, passioni, eroine o seducenti incantatrici. La rassegna presenta opere di vari periodi e stili, evidenziando i diversi modi in cui l’arte ha interpretato questa tematica nel corso dei secoli.

Sante, eroine o seducenti incantatrici: da sempre le figure femminili sono per l’arte una fonte inesauribile di ispirazione. Ed è proprio il tema dell’identità e della rappresentazione femminile all’origine della riflessione da cui nasce la mostra “La virtù e la grazia. Figure di donne nella.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Argomenti più discussi: A Modena una mostra per celebrare i 20 anni del Museo della Figurina; A Modena la mostra Luce e memoria di Tony Gentile; A Modena una mostra che presenta la figura femminile come specchio di virtù e passioni; Figurati Modena. Luoghi, personaggi, curiosità interpretati da venti illustratori.

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