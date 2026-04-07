A Modena è in corso una mostra dedicata alle rappresentazioni femminili nella pittura barocca, intitolata

Il tema dell’identità e della rappresentazione femminile è all’origine della riflessione da cui nasce la mostra “La virtù e la grazia. Figure di donne nella pittura barocca”, in programma a Modena dal 3 aprile al 28 giugno 2026. Curata da Lucia Peruzzi e organizzata da La Galleria BPER, la mostra è aperta al pubblico e visitabile presso La Galleria BPER in via Scudari 9 ogni weekend. Nel dettaglio, il venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00. Il percorso incrocia arte, storia e immaginario sacro, concentrandosi sul periodo Barocco per esplorare come la figura della donna sia diventata, in quest’epoca, il fulcro di un’estetica nuova e potente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Mostre, alla Galleria Bper di Modena ‘La virtù e la grazia’, sante e seduttrici nella pittura del Seicento(Adnkronos) – "Percorrendo le storie più o meno leggendarie delle sante vissute nella tarda antichità – afferma la curatrice Lucia Peruzzi –...

"La virtù e la grazia", a Modena le grandi protagoniste del Barocco in mostra alla Galleria BPERLa figura femminile come paradigma morale, forza drammatica e centro simbolico del grande teatro barocco.

Temi più discussi: La Galleria BPER di Modena presenta La virtù e la grazia. Un percorso tra sante, eroine, seduttrici e allegorie nella pittura del Seicento; 'La virtù e la grazia', figure di donne nella pittura barocca a Modena; La virtù e la grazia. Figure di donne nella pittura barocca in mostra a Modena; La virtù e la grazia . Alla Galleria Bper il Barocco è femminile.

'La virtù e la grazia', figure di donne nella pittura barocca a ModenaUna mostra si propone di indagare come nel corso del Seicento la figura femminile abbia assunto un ruolo di protagonista assoluta, trasmettendo passioni, virtù, dubbi e profondità dell'animo umano: è ... ansa.it

Mostre, alla Galleria Bper di Modena 'La virtù e la grazia', sante e seduttrici nella pittura del Seicento'Percorrendo le storie più o meno leggendarie delle sante vissute nella tarda antichità - afferma la curatrice Lucia Peruzzi - incontriamo quasi sempre donne giovani, di acclamata bellezza e di nobili ... adnkronos.com

Poche figure della casa reale italiana sono legate a doppio filo alla cultura popolare come Margherita di Savoia, prima regina d'Italia. La leggenda vuole che nel 1889, durante un soggiorno a Napoli, il pizzaiolo Raffaele Esposito le dedicò una pizza con pomo facebook