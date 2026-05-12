A Lucera i giovani socialisti in campo per Pitta
A Lucera, i Giovani Socialisti hanno annunciato il loro sostegno alla ricandidatura del sindaco per le prossime elezioni amministrative previste per maggio 2026. La decisione riguarda la partecipazione all’interno della coalizione civica, che mira a far proseguire l’attuale amministrazione fino al 2031. La conferma è arrivata mentre si avvicinano le date di voto, e i giovani esponenti si sono impegnati ufficialmente a supportare la candidatura in vista delle elezioni.
In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Lucera, i Giovani Socialisti annunciano il sostegno alla ricandidatura del sindaco Giuseppe Pitta, confermando l’impegno all’interno della coalizione civica che punta a proseguire il percorso amministrativo della città fino al 2031.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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