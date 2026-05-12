A Lucera i giovani socialisti in campo per Pitta

A Lucera, i Giovani Socialisti hanno annunciato il loro sostegno alla ricandidatura del sindaco per le prossime elezioni amministrative previste per maggio 2026. La decisione riguarda la partecipazione all’interno della coalizione civica, che mira a far proseguire l’attuale amministrazione fino al 2031. La conferma è arrivata mentre si avvicinano le date di voto, e i giovani esponenti si sono impegnati ufficialmente a supportare la candidatura in vista delle elezioni.

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In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Lucera, i Giovani Socialisti annunciano il sostegno alla ricandidatura del sindaco Giuseppe Pitta, confermando l’impegno all’interno della coalizione civica che punta a proseguire il percorso amministrativo della città fino al 2031.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Lucera il campo largo c’è e sostiene Giuseppe Pitta sindacoInsieme Pd, M5S, Psi, PLD, Italia Viva, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera. Argomenti più discussi: Uni Fg, il corso di laurea in Infermieristica si sposta a Lucera. Pitta: Atto storico e strategico; Lucera, Giovani Socialisti in campo per Pitta: Karim Tabti lancia l’appello a sostegno di Schiavone e Soprano; Infermieristica a Lucera, la Giunta approva la delibera: lezioni nella Biblioteca comunale in attesa del Lastaria; NUOVE GENERAZIONI Grande successo a Lucera per il Seminario Rotary Nuove Generazioni. Stamattina sono stato a Lucera con Rosa Barone e Mario Dal Maso per supportare il candidato sindaco Giuseppe Pitta e la lista del MoVimento 5 Stelle con i nostri bravissimi candidati ?????????? x.com LUCERA TABTI Elezioni a Lucera, Tabti: Sosteniamo la lista civica ‘Pitta Sindaco 2031’Sosteniamo con convinzione la lista civica Pitta Sindaco 2031 e due candidati di valore come Michele Schiavone e Annamaria Soprano ... statoquotidiano.it