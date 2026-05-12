Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, durante i due anni di bombardamenti nella Striscia di Gaza, 43.000 palestinesi hanno riportato lesioni permanenti. La stima si basa sui dati raccolti nelle zone colpite dai raid israeliani, che hanno causato danni a persone di tutte le età. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle lesioni o sulle condizioni attuali delle persone coinvolte.

Due anni di bombardamenti a tappeto sulla Striscia di Gaza hanno lasciato gravi lesioni permanenti su 43mila palestinesi. È la stima diffusa dall’Organizzazione mondiale della sanità. Oltre 5mila persone hanno subito amputazioni, più di 2mila hanno avuto lesioni al midollo spinale con la conseguente perdita di importanti funzioni motorie. Più di 3.400 vivono le conseguenze di ustioni gravi e oltre 1.300 hanno riportato lesioni cerebrali traumatiche. Inoltre, un ferito su quattro ha meno di 18 anni. Una fotografia drammatica, se si pensa che il sistema sanitario è stato completamente distrutto e che i medici e le organizzazioni umanitarie lavorano in una costante scarsità di farmaci e materiale medico a causa delle restrizioni imposte dal governo israeliano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Gaza “43mila palestinesi hanno subito lesioni permanenti a causa dei raid israeliani”: la stima dell’Oms

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