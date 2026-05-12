A Bari e nella sua provincia, nel corso di un anno, sono stati scommessi circa un miliardo di euro. I dati indicano che ci sono numerosi comuni con un alto numero di persone coinvolte nel gioco d’azzardo, anche se spesso questa realtà rimane poco visibile. Le cifre mostrano come questa attività interessi una parte consistente della popolazione locale, nascondendo una presenza più diffusa di quanto si possa immaginare.

Un fenomeno sommerso che spesso fa fatica a emergere. Ma i numeri raccontano di una realtà molto più diffusa e pervasiva di quello che sembra. È il gioco d’azzardo: una fragilità nascosta, vissuta nel silenzio e accompagnata da vergogna e isolamento. A mettere nero su bianco i dati è la Caritas diocesana di Bari-Bitonto tramite uno studio elaborato su dati dell’Agenzia dei Monopoli. Solo nella città di Bari, nel corso del 2025, si è giocato oltre 1 miliardo di euro, con una spesa media per ogni abitante (compresi i bambini) di 3.350 euro. Impressionante è anche la quota di soldi “persi” complessivamente: 141 milioni di euro. La pratica dell’azzardo muta e cambia pelle nel tempo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - A Bari e provincia scommesso un miliardo di euro in un anno: i comuni con più giocatori e i rischi

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