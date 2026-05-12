730 precompilato quali spese scolastiche si trovano già inserite | chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento sulla piattaforma FiscoOggi riguardo alle spese scolastiche già inserite nella dichiarazione precompilata 730. In particolare, sono stati indicati quali costi sostenuti per i figli sono inclusi automaticamente nel modello. La comunicazione si rivolge ai contribuenti che desiderano verificare le voci già inserite e capire quali spese devono essere invece dichiarate manualmente.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la rubrica La Posta di FiscoOggi, ha chiarito quali spese scolastiche sostenute per i figli sono già presenti nella dichiarazione precompilata 730. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Dubbi su giorni detrazione e spese mediche nel 730 precompilato - reddit.com reddit
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