730 precompilato quali spese scolastiche si trovano già inserite | chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento sulla piattaforma FiscoOggi riguardo alle spese scolastiche già inserite nella dichiarazione precompilata 730. In particolare, sono stati indicati quali costi sostenuti per i figli sono inclusi automaticamente nel modello. La comunicazione si rivolge ai contribuenti che desiderano verificare le voci già inserite e capire quali spese devono essere invece dichiarate manualmente.

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