Dopo settant’anni di vita insieme, due coniugi festeggiano il loro anniversario a Frisa, raccontando come abbiano affrontato i litigi quotidiani parlando in dialetto e mantenendo saldo il legame. La loro famiglia è composta da diciotto discendenti, risultato di un percorso condiviso che si è consolidato nel tempo. La loro storia rappresenta un esempio di lunga durata di un matrimonio stabile e di una famiglia numerosa.

? Punti chiave Come hanno gestito i litigi quotidiani in dialetto per restare uniti?. Quale segreto ha permesso di creare una famiglia di diciotto discendenti?. Dove hanno costruito il nido che oggi riunisce tutte le generazioni?. Perché la loro storia sfida la fragilità delle relazioni moderne?.? In Breve Tre figli Anna, Nella e Nicola e 15 discendenti tra nipoti e pronipoti.. Sette nipoti e otto pronipoti riuniti ogni anno per la cena di Natale.. Spostamento storico dalle campagne di Frisa alla contrada di Treglio per la stabilità.. Peppino e Pierina hanno 91 e 94 anni rispettivamente.. Peppino Di Campli e Pierina Salerno festeggiano oggi, 12 maggio 2026, il loro settantesimo anniversario di nozze tra le campagne di Frisa, segnando un traguardo di titanio che celebra un’unione nata ufficialmente il 12 maggio 1956.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 70 anni di amore a Frisa: il traguardo di Peppino e Pierina

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