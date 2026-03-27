Aborto sentenza della Corte costituzionale | no ai concorsi per soli medici non obiettori

La Corte costituzionale ha depositato oggi la sentenza numero 42, riguardante il ricorso statale contro un articolo della legge regionale approvata nel 2025. La norma contestata prevedeva restrizioni per i concorsi pubblici riservati a medici non obiettori di coscienza. Il Governo aveva sollevato obiezioni, ritenendo che la norma potesse limitare la partecipazione ai concorsi e l’accesso alle posizioni sanitarie.

La Consulta, con il provvedimento numero 42 depositato oggi, ha messo in evidenza che tali selezioni riservate sarebbero incompatibili con i principi fondamentali stabiliti dalla legge 1941978 Inoltre, spiega una nota della Consulta, la sentenza ha precisato che l’ipotesi della previsione del concorso riservato "non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza". Il suddetto articolo 9, infatti, quando, al quarto comma, usa il termine "anche" riferito alla mobilità, "deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Aborto, sentenza della Corte costituzionale: no ai concorsi per soli medici non obiettori Articoli correlati Fine vita, cosa cambia per il Friuli Venezia Giulia dopo la sentenza della Corte CostituzionaleIn Friuli Venezia Giulia, la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi Subito” sul suicidio medicalmente assistito, sostenuta da oltre 8. Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte CostituzionaleL’avere eliminato nell’articolo 187 del Codice della strada ogni riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere... Aggiornamenti e notizie su Aborto sentenza della Corte... Temi più discussi: Le Isole Faroe verso una legge che finalmente rende legale l'aborto; Arrestata dopo aver assunto un farmaco per indurre l'aborto, rischia processo per omicidio: il caso in Georgia; Arrestata per aver abortito: il caso che può cambiare le leggi negli Stati Uniti; Donna georgiana accusata di omicidio dopo che la polizia ha affermato di aver preso pillole per indurre un aborto. Aborto, la Consulta stoppa i concorsi della Sicilia per medici solo non obiettoriLa Corte costituzionale ha deciso il ricorso promosso dallo Stato contro l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2025 ... lasicilia.it Forum Aborto. Dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti: cosa cambia per la medicina e la società. Corrado Melega: Le ‘rughe’ della 194- Il 14° emendamento (circa il diritto alla privacy) riguarda tutte le decisioni che possono essere considerate fondamentali, quindi è implicito che tale diritto si estende anche alle attività ... quotidianosanita.it Il principe Alberto di Monaco non ha firmato la legge sull’aborto approvata dall’assemblea legislativa perché il cattolicesimo è religione di Stato e la vita umana va «difesa in tutte le sue fasi» - facebook.com facebook Mai in un romanzo si era raccontato il travaglio di un aborto con tale cruda verosimiglianza. Ma nel percorso della sconosciuta ricorre tante volte anche la parola "bellezza", come ricerca di una sfuggente meta. "Niente cresce al chiaro di luna" di Torborg Nedre x.com