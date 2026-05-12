10 moto classiche di media cilindrata che vale la pena conoscere

Il mercato delle moto d’ispirazione vintage continua a crescere, con molte versioni di media cilindrata che attirano appassionati e nuovi utenti. Tra le più apprezzate ci sono modelli classici di varie marche, spesso con motori che variano tra 300 e 700 cc. Queste moto combinano design retrò con tecnologia moderna, offrendo un’esperienza di guida che richiama il passato senza rinunciare alle prestazioni attuali. Ecco dieci modelli che si sono distinti in questo settore.

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Il mercato delle moto classiche di media cilindrata si è fatto sempre più interessante negli ultimi anni, spinto dal desiderio di molti motociclisti di riscoprire un’esperienza di guida più autentica, fatta di meccaniche essenziali e linee senza tempo. Questo filone raccoglie oggi proposte piuttosto diverse tra loro, capaci però di condividere lo stesso fascino rétro: ci sono classici italiani come Ducati Scrambler, Moto Guzzi V7 e Fantic Caballero 700, modelli di ispirazione britannica come la Triumph Bonneville T100, la Royal Enfield Interceptor e la Bsa Gold Star 650, e la brillanti giapponesi Honda Gb350S, Kawasaki W800 e la coppia Suzuki GSX-8T e GSX-8TT, con un design nato in Italia come nel caso della Benelli Leoncino 800.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - 10 moto classiche di media cilindrata che vale la pena conoscere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Wait Is Over! 2026 Honda CB400 Finally Revealed with Shocking Features! Notizie correlate Le ultime tre muse di bellezza che vale la pena conoscere: da Sienna Miller a Vanessa KirbyCharlotte Tilbury ha trovato una nuova musa dal fascino effortless: Sienna Miller (44 anni e incinta). Leggi anche: Marsèll Polacchino ‘zucca Media’: vale la pena? Argomenti più discussi: 10 moto classiche di media cilindrata che vale la pena conoscere; ASI MotoShow 2026 accende i motori!; MC Moto Guzzi Roma. A Ostia torna il motoraduno regionale Città di Roma; Mercato moto: + 14,8% ad aprile, ecco le preferite dagli italiani. AUTOMOTOR S.N.C. DI PUCCI ALESSIO E AMATO FELICE - Results on X | Live Posts & Updates x.com Che tipo di moto classica dovrei prendere per la mia prima moto? reddit Café racer ma non solo: 10 moto retrò ispirate al passatoFino a qualche anno fa moto classica era quasi sempre sinonimo di moto da passeggio, mezzi adatti al trotto ed al commuting quotidiano ma prive di qualsiasi pretesa prestazionale. Nel tempo, però, ... gazzetta.it