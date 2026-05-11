Zuliani attacca la Roma | Aspettiamo ancora le loro plusvalenze Pianto per 40 anni per il gol di Turone da annullare L’anno scorso fatto un circo Togni perché…

Nella giornata di ieri, la Roma ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Parma allo stadio “Tardini”, grazie a un rigore segnato negli ultimi minuti. Nel frattempo, un rappresentante di un club rivale ha criticato la squadra giallorossa, chiedendo ancora le plusvalenze non liquidate e ricordando un gol annullato di Turone che avrebbe potuto cambiare gli esiti di una partita di quarant’anni fa. La discussione si inserisce nel clima teso tra le due società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui