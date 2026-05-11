WWE | Booker T elogia Cody Rhodes il circuito indipendente ha mostrato il suo vero carattere
Booker T ha espresso parole positive nei confronti di Cody Rhodes, ricordando il periodo in cui l’atleta lasciò la WWE per dedicarsi al circuito indipendente. In particolare, ha sottolineato come questa scelta abbia permesso a Rhodes di mostrare il suo vero carattere e di rafforzare la propria presenza nel mondo del wrestling. La discussione si è concentrata sul percorso dell’atleta, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.
Booker T ha speso parole importanti per Cody Rhodes, ricordando il periodo in cui l’American Nightmare lasciò la WWE per ricostruire la propria carriera nel circuito indipendente. Durante il suo podcast Hall of Fame, Booker ha raccontato di aver seguito da vicino la crescita di Cody lontano dalla WWE, rimanendo colpito dalla professionalità e dall’impatto che aveva sugli show indipendenti. “Cody era quello che non sembrava mai adattarsi davvero. Doveva dimostrare il suo valore non solo al mondo, ma anche a sé stesso.” Secondo Booker T, la scelta di lasciare la WWE e ripartire da zero ha detto molto sulla personalità di Rhodes. “È andato via e ha fatto un lavoro incredibile.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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