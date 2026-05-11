WWE | Booker T elogia Cody Rhodes il circuito indipendente ha mostrato il suo vero carattere

Booker T ha espresso parole positive nei confronti di Cody Rhodes, ricordando il periodo in cui l’atleta lasciò la WWE per dedicarsi al circuito indipendente. In particolare, ha sottolineato come questa scelta abbia permesso a Rhodes di mostrare il suo vero carattere e di rafforzare la propria presenza nel mondo del wrestling. La discussione si è concentrata sul percorso dell’atleta, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

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