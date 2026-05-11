WhatsApp Plus su iOS | quanto costa e cosa cambia con l’abbonamento

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp ha iniziato a distribuire ufficialmente WhatsApp Plus sui dispositivi iOS negli Stati Uniti. L'applicazione introduce un piano in abbonamento che permette agli utenti di personalizzare l’aspetto e le funzioni dell’app. La novità riguarda principalmente la disponibilità di questa versione alternativa con opzioni aggiuntive rispetto alla versione standard di WhatsApp. L’introduzione di un abbonamento apre nuove possibilità di utilizzo e personalizzazione per gli utenti interessati.

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(Adnkronos) – WhatsApp ha avviato la distribuzione ufficiale di WhatsApp Plus per i dispositivi iOS negli Stati Uniti, segnando l'ingresso di un piano in abbonamento dedicato a chi desidera una maggiore flessibilità estetica e funzionale. Dopo una prima fase di test condotta su una ristretta cerchia di beta tester, il servizio inizia ora a comparire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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