WhatsApp cambia tutto | arriva l’abbonamento per togliere la pubblicità ecco quanto costa

WhatsApp sta per introdurre un nuovo modello di abbonamento che consente agli utenti di rimuovere la pubblicità all’interno dell’app. La novità è stata annunciata nelle ultime settimane e riguarda un cambiamento significativo rispetto all’attuale utilizzo gratuito della piattaforma. Le informazioni disponibili indicano che questa modifica potrebbe comportare un costo aggiuntivo, anche se i dettagli precisi sulla cifra non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

WhatsApp si prepara a cambiare ancora, introducendo un possibile abbonamento per eliminare la pubblicità. La novità, emersa dalle versioni beta dell’app, riguarda soprattutto la sezione Aggiornamenti, dove oggi trovano spazio stati e canali, con l’obiettivo dell’azienda che non è quello di rendere rendere l’app a pagamento, ma offrire una scelta agli utenti: continuare gratis con annunci oppure pagare per un’esperienza senza pubblicità. Il modello segue una strategia già adottata da Meta su altre piattaforme. E il prezzo, almeno secondo le prime indiscrezioni, sarebbe accessibile. Il cambiamento nasce dall’evoluzione di WhatsApp, che negli ultimi anni si è trasformata da semplice app di messaggistica a piattaforma più ampia, grazie all’introduzione dei Canali e a un uso sempre più professionale.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - WhatsApp cambia tutto: arriva l’abbonamento per togliere la pubblicità, ecco quanto costa Notizie correlate WhatsApp, arriva la pubblicità negli Status: quanto costa l’abbonamento per eliminarlaPer chi apre WhatsApp decine di volte al giorno, la scheda Aggiornamenti sta subendo una trasformazione significativa. A Modena arriva la Grattineria, il primo salone di grattini a pagamento dell’Emilia Romagna. Ecco quanto dura un trattamento e quanto costaLa Gazzetta di Modena ha intervistato Alice Fronterré, tra le fondatrici della Grattineria: "L'idea nasce da un gesto quotidiano con il mio compagno. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: WhatsApp cambia tutto: 3 novità in arrivo (e la terza l'aspettavamo da anni); WhatsApp cambia tutto: i messaggi spariscono dopo che li leggi; Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Cosa bolle in pentola su WhatsApp? Un aggiornamento che potrebbe cambiare tutto. WhatsApp, arriva la funzione privacy che cambia i messaggiMeta prepara un aggiornamento importante per WhatsApp: al centro c’è la gestione dei messaggi e un cambiamento che farà discutere. virgilio.it Cosa bolle in pentola su WhatsApp? Un aggiornamento che potrebbe cambiare tuttoWhatsapp testa una funzione che autodistrugge i messaggi dopo la lettura, aumentando il controllo sulla privacy degli utenti. tech.everyeye.it Cambia il numero per il servizio rifiuti Da lunedì 27 aprile il numero WhatsApp non sarà più attivo Ecco il numero verde da contattare 800 681 666 Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 puoi chiamare per: informazioni sulla raccolta prenotare il riti - facebook.com facebook