WhatsApp cambia tutto | arriva l’abbonamento per togliere la pubblicità ecco quanto costa

Da screenworld.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp sta per introdurre un nuovo modello di abbonamento che consente agli utenti di rimuovere la pubblicità all’interno dell’app. La novità è stata annunciata nelle ultime settimane e riguarda un cambiamento significativo rispetto all’attuale utilizzo gratuito della piattaforma. Le informazioni disponibili indicano che questa modifica potrebbe comportare un costo aggiuntivo, anche se i dettagli precisi sulla cifra non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

WhatsApp si prepara a cambiare ancora, introducendo un possibile abbonamento per eliminare la pubblicità. La novità, emersa dalle versioni beta dell’app, riguarda soprattutto la sezione Aggiornamenti, dove oggi trovano spazio stati e canali, con l’obiettivo dell’azienda che non è quello di rendere rendere l’app a pagamento, ma offrire una scelta agli utenti: continuare gratis con annunci oppure pagare per un’esperienza senza pubblicità. Il modello segue una strategia già adottata da Meta su altre piattaforme. E il prezzo, almeno secondo le prime indiscrezioni, sarebbe accessibile. Il cambiamento nasce dall’evoluzione di WhatsApp, che negli ultimi anni si è trasformata da semplice app di messaggistica a piattaforma più ampia, grazie all’introduzione dei Canali e a un uso sempre più professionale.🔗 Leggi su Screenworld.it

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