Voce e chitarre si incontrano | Sava Constants Lomonte trio in concerto al Miles Jazz Club

Al Miles Jazz Club si è tenuto un concerto del SavaConstansLomonte Trio, un trio formato da un cantante e due chitarristi. La serata ha visto un'esibizione caratterizzata da un approccio semplice e coinvolgente, con la voce e le chitarre che si sono alternate in modo naturale. L'evento ha offerto un momento di musica dal vivo dedicato al jazz, con un’attenzione particolare alla qualità dell’esecuzione.

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