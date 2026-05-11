Voce e chitarre si incontrano | Sava Constants Lomonte trio in concerto al Miles Jazz Club
Al Miles Jazz Club si è tenuto un concerto del SavaConstansLomonte Trio, un trio formato da un cantante e due chitarristi. La serata ha visto un'esibizione caratterizzata da un approccio semplice e coinvolgente, con la voce e le chitarre che si sono alternate in modo naturale. L'evento ha offerto un momento di musica dal vivo dedicato al jazz, con un’attenzione particolare alla qualità dell’esecuzione.
Una serata di grande eleganza e raffinatezza al Miles Jazz Club con il SavaConstansLomonte Trio, un progetto essenziale e coinvolgente dove voce e chitarre si incontrano nel cuore più autentico del jazz.Tre personalità musicali diverse dialogano tra loro attraverso i grandi standard della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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